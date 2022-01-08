Сотрудникам генконсульства США разрешили покинуть Алма-Ату

Государственный департамент США одобрил отъезд из Казахстана сотрудников генерального консульства в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что служащие и их семьи могут по желанию покинуть посольство страны в Алма-Ате из-за волнений, которые начались по всему Казахстану. Ранее ведомство в Алма-Ате перешло на удаленный формат работы.

При этом функционирование консульства США в Нур-Султане функционирует в полном объеме с небольшими ограничениями.

Госдепартамент посоветовал гражданам США воздержаться от поездок в Казахстан, их предупреждают об угрозе протестов и погромов.

«Такие события имеют потенциал обрести насильственный характер», — заявил Госдеп.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Казахстан может справиться с волнениями и без помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).