27 августа 2023, 02:38
Сотрудника военкомата на Украине нашли возле полигона с травмой головы
«Укринформ»: на Украине нашли сотрудника военкомата с травмой головы
Сотрудника военкомата нашли на Украине недалеко от полигона с травмой головы. ЧП произошло в Закарпатье, сообщило местное информагентство «Укринформ».
«В Закарпатье полиция расследует смерть военного, его нашли возле полигона, позже он умер в больнице», — говорится в материале.
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В полиции сообщили, что сотрудника центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) Василия Стеца нашли на полигоне возле Ужгорода. В момент обнаружения у украинца выявили травму головы, это подтвердили его родственники. Мужчина скончался в больнице.
По факту смерти военного завели уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве. Судебно-медицинские эксперты выясняют причину смерти.
Массовые обыски начались в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий. Обыски идут в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Украина
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