Сотрудника Секретной службы США ранили у Белого дома. Трампу пришлось прервать брифинг

Неизвестный начал стрельбу у Белого дома в Вашингтоне. Он ранил сотрудника Секретной службы США. Все это происходило в то время, когда президент Дональд Трамп проводил пресс-конференцию.

«Произошла настоящая стрельба, и кого-то доставили в больницу», — прокомментировал Трамп ситуацию. Его процитировал телеканал «Би-би-си».

По словам американского лидера, стрелявший в офицера человек ранен. Он пытался перелезть через забор и попасть на территорию Белого дома. Его и офицера доставили в больницу. Об этом сообщили представители Секретной службы США в Twitter.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Трамп прервал пресс-конференцию через пять минут после начала. К нему подошел охранник и попросил выйти из помещения. Однако уже через девять минут глава государства вернулся и рассказал о стрельбе. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

Журналисты задали главе Белого дома вопрос, потрясен ли он случившемся. Политик ответил: «Не знаю. Я выгляжу сбитым с толку?» Его процитировала «Российская газета».