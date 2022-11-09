Мир 09 ноября 2022, 20:20 Сотрудника посольства Молдавии в России объявили персоной нон грата МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата РИА «Новости»

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Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария 9 ноября вызвали в МИД РФ, где вручили ноту об объявлении сотрудника молдавского посольства персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

Мера стала ответом на ничем не мотивированное решение молдавской стороны в отношении сотрудника российского посольства в Молдавии.

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Молдавские власти объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Кишиневе после инцидента с падением фрагментов ракеты на окраине республики. В МИД страны заявили, что удары по объектам энергетической системы Украины являются «угрозой энергетической безопасности» Молдавии.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Молдавии объявить сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон грата подтвердило намерения молдавских властей «демонтировать двустороннее сотрудничество».