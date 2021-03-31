Сотрудника КГБ Белоруссии поймали на «сливе» компромата иностранным спецслужбам

Специальную операцию провел Комитет государственной безопасности Белоруссии для того, чтобы обнаружить сотрудников, передающих секретную информацию иностранным спецслужбам. Подробности рассказал в эфире телеканала ОНТ глава КГБ республики Иван Тертель.

Он сообщил, что сначала появились сообщения, что неназванный сотрудник КГБ пытается выйти на связь со спецслужбами иностранных государств, чтобы передать им некую закрытую информацию.

«Факт для нас неприятный, чрезвычайное происшествие. Вместе с тем мы знаем, что ни одна из спецслужб мира от этого не застрахована, периодически такие вещи случаются», — пояснил он.

По его словам, взять на «крота» удалось благодаря фейковой информации, к которой ему дали доступ. Специальную операцию проводили по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В эфире телеканала пояснили, что «сливом» занимался 37-летний полковник КГБ Алексей Хралович. В его распоряжении оказались переговоры пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, помощника главы государства Николая Латышенка и главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Тогда офицер не знал, что получил постановочные переговоры, которые сделали специально для его поимки.

Выехать за пределы Белоруссии Хралович не мог, поэтому передал полученный им материал Степану Путило, основателю Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. По словам представителей КГБ Белоруссии, Путило сотрудничает с иностранными спецслужбами.

Публикация слитых переговоров, о которых сообщили сотрудники КГБ Белоруссии произошла в ноябре 2020 года. На записи участники обсуждают события, в которых погиб Роман Бондаренко. Это житель дома в центре Минска, где часто собирались сторонники оппозиции. Осенью там появились неизвестные, которые начали снимать бело-красно-белые ленты. Когда Бондаренко вступил с ними в перепалку, то его похитили.

Нашли его только на следующий день в больнице Минска. В документах говорилось, что он получил серьезные травмы в ходе драки. На следующий день Бондаренко скончался. Следователи в ходе проверки сообщили, что пьяного мужчину забрали на улице. В РОВД ему стало плохо, а прибывшая на место бригада диагностировали у задержанного отравление спиртным. В итоге его увезли в больницу, где он скончался, несмотря на помощь врачей.

Провести честное расследование о причинах смерти Бондаренко и огласить его результаты потребовал от следователей президент Белоруссии Александр Лукашенко.