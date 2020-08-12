Сотрудника ГАИ сбили и расстреляли в Минске

Правоохранитель остался жив. По данным местных СМИ, на месте работают медики и милиция. Обстоятельства ЧП выясняются.

Соверршившего наезд и стрельбу разыскивают, он скрылся с места преступления. РИА «Новости» публикует кадры с места происшествия.

В Минске четвертые сутки идут протесты из-за выборов президента. В первую ночь после голосования они переросли в столкновения. Сейчас столицу охватили новые противостояния. Как пишет РИА «Новости», ОМОН открыл огонь по людям, которые с балконов кричали протестующим, куда прятаться.