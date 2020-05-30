Сотрудника федеральной службы охраны США убили во время протестов в Окленде

Смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Также ранен еще один сотрудник ведомства.

Протесты начались 28 мая в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался после задержания полицейским, который применил к нему физическое насилие. Протестующие забросали камнями полицеские машины и разрисовали граффити участок.

Позже они ворвались в полицейский участок и подожгли его, когда правоохранители попытались разогнать толпу с помощью слезоточивого газа. В итоге власти Миннесоты ввели режим ЧС в штате.

Далее волна протестов началась в других городах США. В частности, в Нью-Йорке, Атланте и Лос-Анджелесе. В некоторых из них ввели режим ЧС, комендантский час и запретили любые массовые собрания.

Также на время был перекрыт доступ в Белый дом.