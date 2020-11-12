Как сообщили источники ТАСС и РИА «Новости», Федоткин — представитель «Аэрофлота» в Великобритании. Он якобы работал на британскую разведку.

«Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности», — утверждает источник ТАСС.

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила «Интерфаксу», что «не располагают информацией о задержании и аресте представителя компании в Великобритании по уголовному делу о госизмене».

Агентство пишет, что предмет расследования в отношении Дмитрия Федоткина, как и его должность, не разглашаются, поскольку материалы уголовного дела засекречены.