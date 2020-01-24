Сотрудник винодельни слил в канализацию тысячи литров вина и потерял работу

Крозье работал на винодельне 10 лет и в его обязанности входило смешивать вина и при помощи системы труб разливать их по резервуарам. Также он должен был каждые 15 минут проверять клапаны, присоединенные к бакам.

В ноябре 2018 года Крозье опоздал на пять минут и шесть тысяч литров белого вина утекли в канализацию. Фирма оценила свой ущерб в 162,5 тысячи долларов. После этого работника-растяпу уволили. Но он подал в суд, чтобы его восстановили в должности.

Во время судебного заседания Крозье заявил, что был в шоке от того, что он опоздал с проверкой клапана. Он пообещал, что в будущем будет аккуратнее и осторожнее.

Представитель винокурни обратился к суду и рассказал, что была не первая ошибка неосторожного работника. За полтора года до этого он по такой же ошибке спустил в канализацию еще 11 тысяч литров вина. И тогда также каялся и обещал, что больше такого не повторится.

В результате суд признал увольнение законным. В решении говорится, что за 50 лет существования винодельни произошло только два случая, которые привели к существенным потерям вина. И в обоих из них был виноват Крозье.