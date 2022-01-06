Сотрудник телеканала погиб при обстреле в Алма-Ате

Съемочная группа телеканала «Алматы» попала под обстрел в Алма-Ате. Водитель автомобиля погиб, журналист госпитализирован. Пострадавшему раздробило несколько пальцев, сообщил Telegram-канал Orda.

Съемочная группа, по данным Telegram-канала, направлялась в городскую администрацию (акимат).

Издание со ссылкой на анонимный источник отметило, что журналистов пригласили для съемки видеообращения акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева к жителям.

Под обстрел съемочная группа попала около 23:00 у резиденции президента, которая расположена вблизи административного здания.

Митинги начались в Казахстане 2 января. Жители Жанаозена высказались против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протест поддержали другие регионы. В результате акции переросли в горячую фазу. Позже в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, которые продолжаются до сих пор. В ходе беспорядков в стране погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и бойцов Национальной гвардии. Пострадали 748 силовиков. В ходе спецопераций в Казахстане задержали 2298 человек.