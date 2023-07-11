Мир 11 июля 2023, 02:45 Сотрудник СБУ покончил с собой в служебном кабинете в Черновицкой области — СМИ «Политика страны»: сотрудник СБУ Карлейчук покончил с собой в служебном кабинете Freepik

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В Черновицкой области сотрудник Службы безопасности Украины Ярослав Карлейчук совершил самоубийство в служебном кабинете. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчина приехал на работу в свой выходной, объяснив это тем, что забыл зарядное устройство для смартфона в кабинете.

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«Спустя 15 минут на дежурный телефон СБУ позвонила супруга Карлейчука и попросила найти ее мужа, так как он не отвечает на ее звонки. Когда дежурный зашел в кабинет, обнаружил его мертвым», — рассказал источник.

В настоящее время следователи пытаются установить все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что СБУ создала камеры для пыток как минимум в двух РОВД в Херсоне. Известно, что в них находятся местные коммерсанты и родственники херсонцев, которые перебрались на левый берег Днепра. Сотрудники СБУ также занимаются вымогательством. Доходит до того, что людей похищают, закрывают в подвале, а с родственников требуют деньги за освобождение.