Сотрудник СБУ искал украинцев для расстрела под Черниговом

Сотрудник СБУ из Черниговской области в телефонном разговоре просил найти ему трех-четырех украинцев, чтобы расстрелять их за якобы пособничество войскам РФ перед прибытием в регион представителей теробороны. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Поиском жертв для расправы занимался 36-летний житель Новгород-Северского Руслан Б. По предварительной информации, он служит в черниговском СБУ.

Накануне, 5 апреля, мужчина созвонился с неким «Игорем». Он попросил раздобыть фамилии и адреса трех-четырех местных жителей. Эсбэушник собирался расстрелять их якобы за то, что они поддерживали российские войска.

Найти жертв нужно было оперативно. В Черниговскую область собрались представители украинской территориальной обороны. Необходимо было успеть к их приезду.

Правоохранители уже установили личность и возможный адрес проживания этого человека. Сейчас устанавливается, получил ли он список людей, и что теперь с ними.

Военный журналист Алексей Борзенко ранее в беседе с «360» выразил уверенность, что украинские боевики расстреляли мирных людей в Буче ради страшных кадров.