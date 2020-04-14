Сотрудник РАН уверен, что США выставит Китай виновником краха договора по СНВ-3

Американист рассказал о готовности США продлить договор. Но они согласны на это только в том случае, если присоединится Китай. Времени для пролонгации этого разговора остается все меньше и меньше, потому что заканчивается он в 2021 году.

«Я думаю, что перспективы не очень большие, потому что американцы пытаются сформировать необходимые обоснования для того, чтобы новый договор не подписывать. Они пытаются создать информационный фон, что якобы СНВ-3 потерпит крах из-за Китая», — заявил Блохин.

Он напомнил, что Китай не участвует во всех многосторонних договорах. Плюс власти страны говорили, что подключатся к договору, когда сравняются с США и Россией по мощи ядерного оружия.

«Американцы целенаправленно пытаются ударить по стратегической стабильности. Особенно республиканцы рассматривают этот договор, как то, что сковывает американские возможности в мире», — предположил эксперт.