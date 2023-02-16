Мир 16 февраля 2023, 15:44 Сотрудник РАН Межевич оценил последствия разрыва сотрудничества Литвы с Белоруссией по транспорту

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Разрыв властями Литвы сотрудничества с Белоруссией по транспорту разрушит экономику страны, поскольку 8-10% ВВП Литвы связаны с транзитно-транспортными функциями. Об этом «Политике сегодня» сообщил научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Специалист говорил о движении российских и белорусских товаров в Клайпедский порт или в Калининград через литовскую территорию из Белоруссии.

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«Мы с белорусами разберемся, у нас есть выход к морю через Санкт-Петербург», — сказал он.

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В четверг, 16 февраля, Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по бесперебойному пропуску транспорта через границу. Об этом белорусский погранкомитет уведомила литовская служба охраны государственной границы при МВД.

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