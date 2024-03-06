Мир 06 марта 2024, 13:39 Сотрудник РАН Федоров: французский генералитет не разделяет воинственных призывов Макрона в отношении России

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что французские генералы не разделяют воинственных призывов президента Эммануэля Макрона в отношении России.

По его словам, они, в отличие от политиков, оценивают свои потенциалы не в пользу Парижа.

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«Макрон разгоняет эту политическую мысль, а военные смотрят на свой потенциал и понимают, что Франция к войне высокой интенсивности не готова. Где фронт более 1000 километров, они не готовы, материально прежде всего», — сказал Федоров.

Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке своих военных на территорию Украины.