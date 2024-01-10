Мир 10 января 2024, 16:31 Сотрудник РАН Федоров допустил наличие президентских амбиций у нового премьер-министра Франции

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что у нового премьер-министра Франции Габриэля Атталя вполне могут быть президентские амбиции.

При этом эксперт добавил, что ввиду сложившейся сложной политической обстановки в стране молодой политик может растерять все шансы на избрание.

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«Главная задача для Макрона — не допустить победу Марин Ле Пен, крайне правого политика. Она сейчас популярна и имеет хорошее представительство», — добавил Федоров.