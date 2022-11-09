Сотрудник полиции стал жертвой обстрела на турецко-болгарской границе | 360°

09 ноября 2022, 16:44
Сотрудник полиции стал жертвой обстрела на турецко-болгарской границе
На болгарско-турецкой границе под обстрел попал наряд пограничной полиции и армии Болгарии. Об этом написала «Политика Сегодня».
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Главный секретарь МВД Болгарии Петар Тодоров уточнил, что в результате обстрела погиб один из полицейских. Представитель ведомства сообщил, что неизвестный выстрелил в голову правоохранителю, когда наряд осматривал повреждение, найденное на защитном сооружении. По данным издания, всего прозвучало от 10 до 15 выстрелов. Проводится расследование.
Турция
Болгария
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