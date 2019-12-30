Сотрудник полиции расстрелял коллег в Китае

По информации газеты «Известия», происшествие случилось 25 декабря, но ранее о нем не было известно. Согласно предварительной версии, капитан полиции по фамилии Чэнь напал на сослуживцев. Он работает в отделе лесной охраны управления общественной безопасности. За день до инцидента полицейский приезжал в прокуратуру на беседу.

Предполагается, что убитые правоохранители были заместителями начальника управления. Также в стрельбе ранили рядовых полицейских. Одному из них диагностировали тяжелое состояние.