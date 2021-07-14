Медики обнаружили у сотрудника российской сборной, который сейчас находится в Японии, коронавирус. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Пока российская сторона официально не подтвердила случай заражения. По данным агентства, речь идет о пятидесятилетнем сотруднике. Сейчас он находится в городе Мунаката на юго-западе Японии.

Несколько дней назад коронавирус выявили у представителей Литвы и Израиля. Это случилось уже в Японии. Количество случаев заболевания COVID-19 среди участников Олимпиады достигло пяти.

Накануне президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что больше половины спортсменов российской олимпийской сборной сделали прививку от коронавируса. Часть атлетов ждут вторую дозу препарата.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В российскую команду вошли 335 спортсменов, из них 185 — женщины. По результатам опросов, большинство жителей Японии выступили против проведения Олимпиады. В этом году Игры пройдут без зрителей.