09 мая 2023, 22:11
Сотрудник офиса Зеленского погиб в зоне СВО
В ДНР погиб сотрудник офиса президента Украины Титаренко
Сотрудник украинской администрации Алексей Титаренко погиб в зоне проведения спецоперации в ДНР. Об этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.
«На передовой <…> погиб <…> Титаренко», — отметил он.
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Ермак напомнил, что Титаренко занимал должность главного консультанта Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Украины. Обстоятельства гибели сотрудника украинской администрации не приводились.
В январе 2023 года в Киевской области рухнул вертолет, на борту которого находился руководитель МВД Украины Денис Монастырский и еще восемь человек. Все пассажиры вертолета погибли. Также сообщалось о 25 раненых, среди них — 11 детей.
МВД Украины сообщало, что предварительной причиной крушения стала ошибка пилота, который двигался в условиях плохой видимости.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что катастрофа якобы произошла из-за проводимой Россией специальной операции, за что его жестко раскритиковали жители Великобритании.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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