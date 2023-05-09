Мир 09 мая 2023, 22:11 Сотрудник офиса Зеленского погиб в зоне СВО В ДНР погиб сотрудник офиса президента Украины Титаренко РИА «Новости»

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Сотрудник украинской администрации Алексей Титаренко погиб в зоне проведения спецоперации в ДНР. Об этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

«На передовой <…> погиб <…> Титаренко», — отметил он.

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Ермак напомнил, что Титаренко занимал должность главного консультанта Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Украины. Обстоятельства гибели сотрудника украинской администрации не приводились.

В январе 2023 года в Киевской области рухнул вертолет, на борту которого находился руководитель МВД Украины Денис Монастырский и еще восемь человек. Все пассажиры вертолета погибли. Также сообщалось о 25 раненых, среди них — 11 детей.

МВД Украины сообщало, что предварительной причиной крушения стала ошибка пилота, который двигался в условиях плохой видимости.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что катастрофа якобы произошла из-за проводимой Россией специальной операции, за что его жестко раскритиковали жители Великобритании.