Сотрудник офиса Зеленского назвал власти Украины кретинами из-за закона о языке

Украину обвинили в разжигании конфликта среди общества, который спровоцировала борьба с русским языком в стране. Политику властей на этот счет сочли ошибочной.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил, что поддержка подобного тренда на государственном уровне сродни глупости.

«Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне», — сказал он.

Из-за изживания русского языка, по мнению политика, внутри украинского общества зреет конфликт.

Арестович подчеркнул, что выражает собственную позицию. В офисе Владимира Зеленского придерживаются иных взглядов.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ сделал единственным государственным языком в стране украинский. Его признали обязательным для органов государственной власти и общественных сфер.