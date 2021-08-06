Сотрудник офиса Зеленского назвал власти Украины кретинами из-за закона о языке
Украину обвинили в разжигании конфликта среди общества, который спровоцировала борьба с русским языком в стране. Политику властей на этот счет сочли ошибочной.
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» заявил, что поддержка подобного тренда на государственном уровне сродни глупости.
«Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне», — сказал он.
Из-за изживания русского языка, по мнению политика, внутри украинского общества зреет конфликт.
Арестович подчеркнул, что выражает собственную позицию. В офисе Владимира Зеленского придерживаются иных взглядов.
В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ сделал единственным государственным языком в стране украинский. Его признали обязательным для органов государственной власти и общественных сфер.