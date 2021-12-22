Сотрудник NASA признал, что без сотрудничества с РФ полеты на Марс и Луну невозможны

И. о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) Боб Демпси заметил, что NASA не сможет осуществить космические полеты на Луну и Марс без сотрудничества с российскими коллегами. Об этом сообщил ТАСС.

«Русская планета» отметила слова Демпси о том, что астронавты NASA продолжают поддерживать сотрудничество с российскими космонавтами на борту МКС. В частности, они регулярно обмениваются оборудованием для проведения научных экспериментов.

«У нас очень обширное сотрудничество. И мы продолжим поддерживать его по мере того, как продолжает работать МКС, когда бы она ни прекратила существование. <…> Кроме того, [планируются] полеты на Луну и Марс. Мы никоим образом не сможем осуществить их без сотрудничества с русскими», — подчеркнул Демпси.