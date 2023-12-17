17 декабря 2023, 01:13
Сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ
МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника в Газе при ударе Израиля
При ударе ЦАХАЛ по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Работник скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки на юге палестинского анклава. Дипломат укрылся в доме коллег из генерального консульства Франции. Из-за израильского удара по зданию погибли около 10 человек.
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МИД осудил атаку ЦАХАЛ и потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства случившегося в кратчайшие сроки.
Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что военные по ошибке убили трех заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС. ЦАХАЛ принял людей за угрозу и открыл по ним огонь.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городам Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.
Израиль
Франция
Конфликт Израиля и Палестины
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