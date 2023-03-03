Мир 03 марта 2023, 16:42 Сотрудник МГУ Маслов заявил, что Китай нуждается в торговле с Россией Сотрудник МГУ Маслов заявил, что Китай считает Россию самым надежным партнером

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Китай нуждается в сотрудничестве с Россией, так как политика безуглеводородной экономики пока не дала своих результатов. Такое мнение высказал доктор исторических наук, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, Россия показала себя как наиболее надежный партнер в отношениях с Китаем. Он подчеркнул, что страны будут продолжать наращивать сотрудничество, так как КНР не смогла отказаться от использования традиционных носителей энергии.

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«Изменился курс юань — рубль и мелкая торговля китайцам стала не очень интересна. А если простая торговля не срабатывает, то нужно ее усложнять, то есть создавать совместные торгово-экономические зоны», — отметил Маслов.

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