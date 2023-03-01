Мир 01 марта 2023, 20:40 Сотрудник МГИМО Соколов: Германия заявила о пределе возможностей поставок оружия Киеву

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна не сможет защититься в случае нападения противника, так как большая часть вооружения поставляется на Украину. Научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов прокомментировал данное заявление, сообщило радио Sputnik.

По словам эксперта, данным заявлением Писториус попытался дать сигнал союзникам о том, что возможности страны находятся на пределе. Однако США вряд ли всерьез воспримут такие высказывания со стороны Германии.

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«Своим заявлением Писториус пытается осторожно обозначить границы своих возможностей заокеанским союзникам, которые, безусловно, являются основной силой, требующей от европейцев наращивать или как минимум держать на уровне военную поддержку Киева», — пояснил Соколов.