Сотрудник метро Сан-Франциско спас пассажира из-под колес. Видео

Работник метро Сан-Франциско (BART) спас пассажира, упавшего на пути перед приближающемся поездом. Сотрудник вытащил мужчину на платформу за секунду до неминуемого столкновения с составом.

Инцидент произошел в воскресенье 3 ноября на станции Coliseum. Начальник транспортного отдела метрополитена Джон О’Коннор в тот день находился на платформе, помогая распределить фанатов футбольной команды «Окленд Рэйдерс».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что один из пассажиров соскальзывает с перрона на пути. О’Коннор сразу же хватает мужчину и вытягивает его обратно перед тем, как по рельсам проносится состав.

Спасенный и сотрудник железной дороги обнялись под аплодисменты других пассажиров.

В метрополитене заявили, что человек, упавший на рельсы, был нетрезв. После инцидента его доставили в больницу для проведения осмотра, сообщил телеканал KPIX 5.

На следующий день О’Коннор выступил перед журналистами на той же платформе. Он рассказал, что 20 лет проработал машинистом поезда метро и был свидетелем множества инцидентов.

«Люди падали у меня перед поездом или прыгали, чтобы достать шляпу, было и множество других сценариев», — сказал он.

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О’Коннор добавил, что не считает себя героем. По словам сотрудника метро, ему повезло оказаться в том месте и спасти человеку жизнь.

«Я просто увидел, и это просто случилось. Знаете, когда вы смотрите на полицию, пожарных, военных, у нас ежедневно появляются герои. Мне действительно неловко называться героем», — сказал он.

О’Коннор сообщил, что поговорил со спасенным мужчиной и посоветовал ему сделать добро кому-нибудь еще.