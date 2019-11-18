  • Сотрудник McDonald’s подкладывал наггетсы клиентам. Теперь он национальный герой

    18 ноября 2019, 00:32

    Наталья Жуковская

    Сотрудник компании McDonald’s Коди Бондарчук (Cody Bondarchuk) рассказал в своем Twitter-аккаунте, что в течение двух лет пока работал в сети ресторанов, подкладывал 11-й наггетс во все порции из 10 штук, которую продавал.
    Сотрудник McDonald’s подкладывал наггетсы клиентам. Теперь он национальный герой

    «Я работал в McDonaldʼs два с половиной года и добавлял 11-й наггетс практически в каждую порцию из 10 штук, которую продавал», — написал Коди.

    В описании к своему аккаунту он назвал себя Робин Гудом McDonaldʼs.

    В Сети не могли пройти мимо такого громкого заявления и признали Коди национальным героем за отважное подкармливание посетителей.

    «Мы не заслуживаем тебя», — написал комментатор.

    «Это реальный герой», — добавил другой.

    Пост собрал 700 тысяч лайков и сотни комментариев с благодарностью.