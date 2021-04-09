Сотрудник «Макдоналдса» заснял на видео, как издевается над клиентами

На кухне одного из зарубежного ресторана быстрого питания «Макдоналдс» клиентами упаковывают бургеры с надкусанной котлетой. Видео появилось на странице сотрудника общепита в TikTok.

На кадрах видно, что перед упаковкой между булками лежит почти на половину откусанная котлета. После гамбургер заворачивается и отправляется на выдачу. Видео подписано так: «Мы немного проголодались». Пост собрал более 60 тысяч лайков и 3,3 тысячи комментариев.

Но на этом издевательства сотрудника не заканчиваются. Весь его аккаунт посвящен работе в «Макдоналдс». На другом ролике он кладет в гамбургер вместо полноценной котлеты ее очень маленькую часть. В кадр не попал ни один член команды. Складывается ощущение, что молодой человек специально поджидал, когда все уйдут, чтобы сделать шокирующий контент для своей страницы. Не исключено, что видео может быть постановочным.

По данным DailyMail, этот ресторан «Макдоналдс» расположен в США. В американском офисе компании заявили, что организовали внутреннее расследование.

Американка Саванна Уайтхед ранее показала, что произошло с едой из «Макдоналдса» через 17 лет. Она хранила ее с 2004 года. Внешний вид картошки и бургера практически не изменился. На продуктах не появилось плесени, они лишь высохли, а сыр приобрел кремообразную консистенцию.