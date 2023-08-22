Мир 22 августа 2023, 13:56 Сотрудник киевского военкомата угрожал оружием при раздаче повесток Сотрудник военкомата Киева угрожал мужчине пистолетом при раздаче повесток Кирилл Чуботин/Keystone Press Agency/globallookpress

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Работник военкомата угрожал одному из украинцев пистолетом, когда в Киеве раздавали повестки. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве сотрудник военкомата во время раздачи повесток угрожал мужчине пистолетом», — сказано в материале.

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Издание опубликовало видео, на котором четверо одетых в военную форму людей окружили мужчину в гражданском. Последний просил одного из них не стрелять.

После начала российской спецоперации мужчинам от 18 до 60 лет на Украине запретили выезжать из страны. Это мера действует из-за введенного военного положения.

Мужчинам вручают повестки в разных местах. Например в Сети есть ролики, где людям вручают документы на улицах, в кафе, на заправках. Министерство обороны страны убеждает украинцев идти в армию с помощью специальной социальной рекламы.