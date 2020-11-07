Сотрудник избиркома в США вручную заполнял бюллетень. Правда или фальсификация?

Сотрудник избиркома в округе Делавэре, Пенсильвания, вручную заполнял бюллетень при подсчете голосов после президентских выборов в США. Такой вывод можно сделать из видеоролика в Twitter.

Интернет-пользователи писали, что нашли наглядное доказательство нарушений. О них уже говорил действующий глава государства Дональд Трамп. Американский лидер обещал рассмотреть в суде каждое недоразумение. Он также обвинил местные власти в подтасовках и вбросах.

В избиркоме отреагировали на обвинения.

«Все нормально, это сотрудник вручную вносит голоса с поврежденных бюллетеней», — рассказали там.

Те самые бюллетени якобы не прочитал сканер. А как рекомендовал производитель сканеров: если не читается, нужно вручную заполнить чистый бюллетень по образцу несчитавшегося и отсканировать. Поврежденные бюллетени сохранены. В избиркоме добавили, что рядом с сотрудницей сидели наблюдатели от обеих партий, которые внимательно следили за процессом. Демократов и республиканцев просто не видно на кадрах: ролик обрезан.

Избирательное бюро округа Делавэр запустило прямую трансляцию подсчета бюллетеней, который стартовал 3 ноября. Видео позволяет гражданам наблюдать за процессом в режиме реального времени. В избиркоме сожалеют, что некоторые интернет-пользователи изменили видео и выдвинули ложные обвинения.

Пенсильвания — один из штатов, где еще не объявлены итоги выборов.

Трамп никак не сможет повлиять на результаты выборов, считает политолог Константин Худолей. Пересчеты голосов в истории Америки уже были, но нет ни одного случая изменения общего итога, отметило агентство Ura.ru. Изменений не произойдет, хотя кандидаты и идут очень близко.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается. Пока по голосам выборщиков лидирует кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.