Сотрудник избиркома США вынужден скрываться из-за обвинений в подлоге

В американском штате Джорждия сотрудник, подсчитывавший голоса на выборах, вынужден скрываться из-за угроз. В соцсетях распространилось видео, на котором работник якобы выбрасывает избирательный бюллетень.

Об этом сообщила газета The Hill.

Мужчина работал на подсчете голосов в столице штата Атланте. После того, как его обвинили в выбрасывании бюллетеня, в Сети распространили его личные данные, включая место жительства, информацию о машине и данные водительских прав. Работнику стали поступать угрозы, после чего он временно поселился у друзей. Также мужчина боится ездить на своей машине, сообщил глава избирательной комиссии округа Фултон Рик Бэррон.

По его словам, работника преследуют из-за видео, на котором тот использовал аппарат для отделения внешнего конверта при голосовании по почте от внутреннего. При этом сам бюллетень не был выброшен. Округ Фултон, в который входит Атланта, может предоставить работнику защиту.