Сотрудник итальянской больницы не появлялся на работе 15 лет

Финансовая гвардия Италии обнаружила ряд махинаций в больнице города Катандзаро в южной области Калабрия. В качестве сотрудников больницы фиктивно числилось семь человек, сообщила местная газета Corriere della Sera.

Одним из обвиняемых стал 67-летний мужчина, который не появлялся на работе на протяжении 15-ти лет. Он числился на службе в управлении пожарной безопасности учреждения. За время фиктивной работы он заработал 500 тысяч евро.

По версии следствия, руководителей управления запугивали. Это помогало лжесотрудникам занимать свои посты столько лет. Один из работников больницы утверждал, что «очень выдающийся человек», угрожал чиновнику проблемами, если тот продолжит дело о фейковых работниках.

Прокуратура также завела дело против руководства госпиталя за злоупотребление служебным положением, фальсификации и вымогательство.