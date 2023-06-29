29 июня 2023, 13:41
Сотрудник Института стран СНГ Евсеев: сейчас Молдавия старается максимально прекратить любые контакты с Россией
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ.
По его словам, политическая элита этой страны выбрала курс, направленный на сближение с Румынией. Тем более, что многие граждане имеют румынское гражданство.
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Евсеев добавил, что сейчас Молдавия пытается делать все возможное, чтобы прекратить любые контакты с Россией и с организациями, которые есть на постсоветском пространстве.
Молдавия
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