Мир 29 июня 2023, 13:41 Сотрудник Института стран СНГ Евсеев: сейчас Молдавия старается максимально прекратить любые контакты с Россией

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Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что правительство Молдавии утвердило законопроект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ.

По его словам, политическая элита этой страны выбрала курс, направленный на сближение с Румынией. Тем более, что многие граждане имеют румынское гражданство.

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Евсеев добавил, что сейчас Молдавия пытается делать все возможное, чтобы прекратить любые контакты с Россией и с организациями, которые есть на постсоветском пространстве.