Сотрудник Института Европы РАН рассказал о роли принца Филиппа в судьбе монархии

Сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН высказался по поводу смерти герцога Эдинбургского Филиппа, который ушел из жизни на 100-м году жизни. Олег Охошин рассказал RT, что личность монарха нельзя недооценивать.

«В силу того что он являлся супругом Елизаветы II и активно участвовал в благотворительной деятельности, за что его будут помнить и любить британцы. Также он организовал довольно значимые визиты, участвовал в международных турне, посетил Кению, Гибралтар, Малайзию, Гвинею, Австралию, Новую Зеландию, множество других стран, таким образом укреплял международный авторитет Великобритании», — рассказал эксперт.

Он отметил, что принц Филипп вместе с Елизаветой II принимали у себя во дворце супругов Кеннеди, а сам монарх был в гостях у генсека ЦК КППС Леонида Брежнева.

По мнению эксперта, королевская семья имела большое значение для международной политики, а также была частью идентичности каждого британца. Поэтому, считает Охошин, смерть принца Филиппа будет большой потерей для всего британского народа.