13 сентября 2023, 16:33
Сотрудник Института Европы РАН Межевич заявил, что Эстония закрыла въезд для авто россиян из-за «бытовой ненависти»
Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что Эстония с 13 сентября запретила въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию своей страны.
По словам эксперта, прибалтийские страны в своих решениях руководствуются «бытовой ненавистью» к россиянам. Их основная задача — создать сложности всем гражданам нашей страны.
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«Это даже не желание обогатиться на нашей туалетной бумаге — это бытовая ненависть, имеющая под собой некоторые этнографические и историко-географические предпосылки», — добавил Межевич.
Санкции
Эстония
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