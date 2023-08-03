Мир 03 августа 2023, 17:22 Сотрудник Института Европы РАН Межевич: Норвегия в своих действиях в отношении России следует курсу США

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Руководство Норвегии в своей политике по отношению к России следует американскому и британскому курсу. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, Норвегия является ведомой страной в «семье американских союзников». Если же власти США изменят свой нынешний политический курс, то Норвегия с большей долей вероятности станет пытаться наладить взаимовыгодные контакты с Россией.

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Отмечается, что российское правительство включило ее в перечень государств, совершающих недружественные действия против страны.