Сотрудник банка в США попался краже $88 тысяч. Его сдали собственные фото в Сети

Экс-работник банка Wells Fargo Арландо Хендерсон украл с депозитов клиентов 88 тысяч долларов. Вместо того, чтобы скрыть свое преступление, он выкладывал в соцсетях фотографии с пачками денег. В итоге мужчину арестовали.

Личные данные почти 30 тысяч сотрудников Facebook украли из машины бухгалтера Подробнее

«29-летний Хендерсон из Шарлотта обвиняется в мошенничестве с финансовыми учреждениями и краже более 88 тысяч долларов из хранилища банка, в котором он работал», — сказано в сообщении Министерство юстиции США.

Согласно обвинительному заключению, Хендерсон работал в банке и имел доступ к хранилищу наличных денег. Как выяснилось, он минимум 18 раз в 2019 году крал сбережения с депозитов клиентов. Деньги он тратил на личные расходы и внес аванс за «роскошный автомобиль».

Как пишет The Charlotte Observer, среди прочих факторов гособвинение заявляло о фотографиях в Instagram и Facebook, которые довольно часто публиковал обвиняемый. На кадрах он позировал с толстыми пачками денег. Однако позже удалил свои аккаунты.

Хендерсона арестовали 4 декабря, ему может грозить до 30 лет тюрьмы и штрафа в миллион долларов.