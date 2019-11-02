Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал к укреплению сотрудничества спецслужб стран ШОС. Это позволить повысить эффективность борьбы с терроризмом и стабильность в регионе.

«Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и специальных служб», — приводит РИА Новости слова российского премьера.

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2 ноября началось заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте. Российскую сторону на мероприятие представляет Медведев.

Глава правительства РФ прилетел в Узбекистан накануне и уже успел встретиться с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой Абдуллой и премьером госсовета Китая Ли Кэцяном.

Планируется, что участники заседания обсудят перспективы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках организации. Особое внимание делегаты уделят сотрудничеству в сфере торговли и инвестициий, а также транспорта и логистики, промышленности, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и цифровизации.

По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, утвердить новую программу торгово-экономического сотрудничества до 2035 года и план по реализации программы о продовольственной безопасности. Всего участники встречи подпишут 14 документов.