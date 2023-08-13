Мир 13 августа 2023, 17:41 Сотрудничество России с Ливаном назвали губительным для США Newsweek: укрепление отношений РФ и Ливана снизит влияние США на Ближнем Востоке Unsplash

Читать 360tv в

Растущее влияние России на Ближнем Востоке подорвет позиции Соединенных Штатов. Таково мнение обозревателя журнала Newsweek Тома О’Коннора.

Он отметил, что Россия «без лишнего шума» ищет способы извлечь максимум из своего растущего влияния в Ливане, пока президент Соединенных Штатов Джо Байден занят исключительно Украиной. Кроме того, по мнению обозревателя, Россия якобы хочет «бросить вызов США», обретая нового союзника на Ближнем Востоке.

Реклама

Партнерство с Ливаном ей выгодно: Россия может получить не только нового партнера на международных площадках, но и — в перспективе — доступ к новому порту и коммерческому рынку, отметил журналист. В свою очередь, Ливан может решить свои проблемы с инфраструктурой благодаря транзиту энергоресурсов из России.

Как сообщил изданию старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, преподаватель МГИМО Игорь Матвеев, страны смогут запустить и совместные инфраструктурные проекты. Кроме того, на российский рынок могут поступить ливанские инвестиции. Наконец, Россия сможет принять участие в геологоразведке шельфовых месторождений газа в Ливане, что обеспечит новые рабочие места в обеих странах.