Мир 18 мая 2023, 02:49 Сотрудничество России и Ирана предложили в США сорвать санкциями Сенатор Круз: в США планируют принять закон об усилении санкций против России и Ирана Unsplash

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Наращиванию сотрудничества между Россией и Ираном решили помешать в США. Для этого там разрабатывают законопроект об ужесточении санкций, заявил сенатор Тед Круз. Его слова привело РИА «Новости».

«Я сейчас работаю над тем, чтобы заручиться поддержкой законопроекта, <…> который заставит администрацию Байдена противодействовать российско-иранскому сотрудничеству по ряду направлений», — сказал Круз во время выступления в институте Хадсона.

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Сенатор призвал ввести ограничения против самолетов, морских судов и банков, которые Россия и Иран используют для поддержки спецоперации на Украине. Как отметил Круз, разрабатываемый документ заморозит иранские активы. Речь идет о миллиардах долларов. Также, по словам американца, законопроект обяжет президента США Джо Байдена пустить эти деньги на компенсации Украине и выплаты «американским жертвам иранской агрессии».

Ранее журналисты сообщили, что Евросоюз планирует включить в 11-й пакет антироссийских санкций до 100 физических и юридических лиц.