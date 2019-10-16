Сотрудничавшую с Pornhub студию обвинили в торговле людьми и принуждении к сексу

Верифицированный канал студии Girls Do Porn пропал с Pornhub. Сайт удалил и загруженные на него ролики. Студию обвинили в торговле людьми и публикации видео без согласия снимавшихся в них актрис.

Недавно владельцев Girls Do Porn арестовали по указанным обвинениям, сообщил портал The Verge. После этого Pornhub решил официально избавиться от роликов студии.

В июле 2019 года с исками против Girls Do Porn в суд обратились более 20 девушек. Они пожаловались, что ролики с их участием оказались в свободном доступе в интернете.

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Студия Girls Do Porn занимается подбором актеров. Ее сотрудники работают в том числе с девушками, которые раньше никогда не снимались в подобных роликах. Некоторые приходят только на кастинг и больше в подобных съемках не участвуют.

В Girls Do Porn обещали, что видео выпустят в Новой Зеландии и Австралии, причем только на носителях. Однако ролики были опубликованы как на Pornhub, так и на других подобных порталах. Это и стало причиной судебных разбирательств: пикантные кадры увидели близкие актрис. Часть девушек заявили, что их начали преследовать. Они жаловались на депрессию и мысли о суициде.

ФБР обвинило владельца Girls Do Porn, его оператора и главного актера в торговле людьми и мошенничестве. Ведомство также подозревает их в принуждении к сексу. Фигурантам дела грозит пожизненное заключение и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Роликов, из-за которых и обратились в суд пострадавшие девушки, теперь нет на канале Girls Do Porn (как и его самого). Но на Pornhub их все еще найти можно. Портал не стал избавляться от них полностью.