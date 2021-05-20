«Сотрясание воздуха». Сенатор Климов предложил Зеленскому занять позицию по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении референдума о решении конфликта в Донбассе — не более чем «сотрясание воздуха». Так считает сенатор Андрей Климов, сообщил Life.

По поводу заявления украинского лидера появилось два главных вопроса: где и как Зеленский намерен провести референдум. Вопрос «где» — только в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) или во всей Украине — не так принципиален. А вопрос «как» — самый важный. Необходимо понимать, как точно будет сформулирован вопрос голосования и кому он будет адресован.

«Вот это самое важное. Потому что все, что он пока делал, это ходило на пиар-акции. Если это так же будет, то это будет ни о чем», — заявил сенатор.

Климов дал совет Зеленскому: нужно просто выполнять минские соглашения, ничего не изобретать, в них и так уже все прописано. Минские соглашения утверждены Советом Безопасности ООН.

«Или он выходит из этих соглашений, но не знаю, одобрят ли это его „хозяева“, или он их выполняет. Пока для меня это сотрясание воздуха», — добавил Климов.

Ранее Зеленский заявил, что вскоре вопрос о прекращении войны и возвращении «временно оккупированных территорий» вынесут на общеукраинский референдум. Всего Киев разработал три плана по решению ситуации в Донбассе.