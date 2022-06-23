Сотню мотоциклов раздавили бульдозером в Нью-Йорке ради экологии

Власти Нью-Йорка решили объявить войну мотоциклистам. Чтобы байки больше не портили экологию и не мешали своим шумом местным жителям, их раздавили бульдозером.

Акцию по борьбе с мотоциклами устроил новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Перед выборами он обещал решить проблему громких байкеров, напомнил телеканал CBS News. С начала 2022 года городские власти конфисковали около двух тысяч транспортных средств у нарушителей.

Уничтожение последней партии мотоциклов мэр решил превратить в показательное мероприятие. Порядка сотни байков выстроили в ряд, а затем проехались по ним бульдозером.

По словам Адамса, он не разрешил перепродать мотоциклы, чтобы они больше никогда не смогли вернуться в город и продолжить портить экологию и мешать ньюйоркцам. При этом некоторые раскритиковали решение мэра. Они заявили, что изъятые мотоциклы можно было продать в другом штате, а полученные деньги направить в бюджет города.

Адамс стал новым мэром Нью-Йорка осенью 2021 года. Его кандидатуру поддержали 66% избирателей. До выборов Адамс 20 лет прослужил в полиции.