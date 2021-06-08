Сотню металлических фрагментов извлекли из тела пилота рухнувшего в Донбассе Boeing

Более 100 металлических фрагментов извлекли судмедэксперты из тела пилота Boeing, разбившегося на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс на слушаниях по катастрофе рейса MH17.

По словам Стейнхейса, один из обнаруженных в теле элементов имел форму бабочки. Все фрагменты были исследованы. Большая часть состоит из нелегированной стали, сообщил ТАСС.

Судья уточнил, что для международной следственной группы это стало одним из подтверждений того, что Boeing 777 был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Пассажирский лайнер компании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Пролетая над Донецкой областью Украины, самолет потерпел крушение. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследованием крушения Boeing занялась Совместная следственная группа (ССГ). В июне 2019 года следователи заявили, что к авиакатастрофе причастны четыре человека. Среди них Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

В марте прошлого года над ними начался судебный процесс в Нидерландах. Они обвиняются в доставке зенитной установки «Бук» на Украину с территории России.

Власти РФ неоднократно заявляли о том, что аргументы и обвинения международных следователей безосновательны. Кроме того, ССГ отказалась использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.