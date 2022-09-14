Сотня работников резиденции Карла III может остаться без работы | 360°

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Сотня работников резиденции Карла III может остаться без работы

The Guardian: 100 работников резиденции Карла III могут потерять работу

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Порядка 100 представителей персонала резиденции короля Великобритании Карла III уведомили о том, что они могут лишиться работы после того, как его провозгласили новым монархом. Об этом говорится в материале газеты The Guardian.

Как отмечено в материале, после восшествия на престол Карла III деятельность дома бывшего принца Уэльского прекратилась.

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«В то время как некоторые увольнения неизбежны, мы в срочном порядке работаем над определением альтернативных ролей для наибольшего числа сотрудников», — сообщил представитель резиденции короля Великобритании.

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О возможном увольнении получили уведомления около 100 человек. В их числе и те, кто на протяжении десятилетий работал в резиденции. Сотрудников проинформировали об этом во время благодарственного молебна 12 сентября.

Один из источников газеты сообщил, что работники, в том числе личные секретари и старшие сотрудники, «были потрясены».

Но также в материале указано, что некоторые представители персонала не будут уволены.

В субботу, 10 сентября, прошла встреча нового короля Великобритании Карла III с премьер-министром Лиз Трасс и членами правительства страны. Глава государства принял министров в зале Букингемского дворца.

Великобритания

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