Сотня работников резиденции Карла III может остаться без работы | 360°

Мир 14 сентября 2022, 05:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сотня работников резиденции Карла III может остаться без работы The Guardian: 100 работников резиденции Карла III могут потерять работу Pxhere.com

Читать 360tv в

Порядка 100 представителей персонала резиденции короля Великобритании Карла III уведомили о том, что они могут лишиться работы после того, как его провозгласили новым монархом. Об этом говорится в материале газеты The Guardian.

Как отмечено в материале, после восшествия на престол Карла III деятельность дома бывшего принца Уэльского прекратилась.

Реклама

«В то время как некоторые увольнения неизбежны, мы в срочном порядке работаем над определением альтернативных ролей для наибольшего числа сотрудников», — сообщил представитель резиденции короля Великобритании.

Реклама

О возможном увольнении получили уведомления около 100 человек. В их числе и те, кто на протяжении десятилетий работал в резиденции. Сотрудников проинформировали об этом во время благодарственного молебна 12 сентября.

Один из источников газеты сообщил, что работники, в том числе личные секретари и старшие сотрудники, «были потрясены».

Но также в материале указано, что некоторые представители персонала не будут уволены.

В субботу, 10 сентября, прошла встреча нового короля Великобритании Карла III с премьер-министром Лиз Трасс и членами правительства страны. Глава государства принял министров в зале Букингемского дворца.

0 0 0 0 0 0