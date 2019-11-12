Десятки жителей потеряли дома из-за землетрясения на юго-востоке Франции
Землетрясение во французской коммуне Ле-Тей на юго-востоке страны разрушило 30 домов и значительно повредило еще 250, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Известно, что в понедельник 11 ноября рядом с городом Монтелимар произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки продолжались десять секунд. Однако жители Лиона, Монпелье, Авиньона также ощущали их.
Пефектура департамента Ардеш заявила о трех пострадавших. О погибших информации нет.
«Стена длиной пять метров полностью рухнула на соседнее здание. Внутри со всех сторон трещины. Потолок вот-вот упадет», — пояснил очевидец.
Около 300 жителей покинули дома и расположились в местных школах.