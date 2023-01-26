Мир 26 января 2023, 05:03 Сотни жителей Мюнхена вышли на протест против поставок танков на Украину РИА «Новости»: жители Мюнхена протестуют против поставок немецких танков на Украину Википедия

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Жители Германии массово выходят на акции протеста против поставок немецких танков на Украину. Ночью на улицы Мюнхена вышли сотни горожан, выступающих за дипломатическое решение конфликта. Об этом написало РИА «Новости».

По данным агентства, организатор протеста — мирная инициатива München steht auf, которая не относит себя ни к одному политическому направлению. Организаторы требуют созидать мир без оружия и санкций.

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На видео, которое разлетелось в Сети, большая группа манифестантов идет по ночным улицам, сопровождаемая барабанщиками. Место сбора — центральная площадь перед ратушей на Мариенплаце. Митингующие несли плакаты с призывами к миру и протестами против поставок танков на Украину.

Едва получив обещание поставки 14 танков от Германии и 31 боевой машины от США, власти Украины заявили, что им требуется сотни единиц такой техники. И они надеются ее получить от западных партнеров.

Депутат Госдумы в эфире французского телевидения напомнил, что немецкие танки уже сжигали на Украине и сделают это снова.