Сотни жителей Мариуполя спасались от обстрелов в подвале школы
РЕН ТВ: в подвале школы в Мариуполе спасаются от обстрелов полторы тысячи человек
Жители Мариуполя вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах зданий. Под одной из школ города укрылись около полутора тысяч человек. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на рассказ беженцев.
«Мы остались без жилья, теперь у нас нет квартиры, машину прострелили. Простреливают, очень тяжело было вещи перенести, ребенка. Осколок три-четыре дня назад прилетел, когда машина у дома стояла», — рассказали беженцы.
По их словам, в городе невозможно жить, нет ни воды, ни света.
«У меня дочь осталась там со своими свекровью и свекром. Сидят в подвале школы полторы тысячи человек», — сообщила выбравшаяся из Мариупля женщина.
По ее словам, до эвакуации они и сами вынуждены были прятаться в подвалах и у соседей.
Ранее глава ДНР Денис Пушили заявил, что установление контроля над Мариуполем может занять продолжительное время. По его словам, в сейчас в городе находятся несколько тысяч бойцов украинских добровольческих батальонов, их основная позиция — завод «Азовсталь», чья площадь занимает около 11 тысяч квадратных метров.
Также сообщалось, что украинских беженцев поселили в пункте временного размещения в Старобельске. Из-за отказа Киева организовать предложенные Россией эвакуационные коридоры людям пришлось добираться туда на своих машинах, в пути некоторые попали под обстрел.