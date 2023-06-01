01 июня 2023, 09:36
Сотни военных НАТО выдвинулись в Косово
Генсек НАТО Столтенберг: 700 военнослужащих альянса направлены в Косово
Подразделения Североатлантического альянса в составе 700 военнослужащих выдвинулись в непризнанное Косово. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, написал ТАСС.
Он уточнил, что дополнительный контингент направили с целью поддержки сил альянса. При этом Столтенберг подчеркнул, что это не означает отказ от мирного урегулирования ситуации.
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«НАТО полностью поддерживает переговоры (между Белградом и Приштиной — прим.ред.) под эгидой ЕС», — заявил он.
Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что власти страны недовольны силами Североатлантического альянса для Косова. Он обвинил военно-политический блок в помощи спецназу непризнанной республики при оккупации севера края. Вучевич назвал ситуацию «крайне рискованной» и отметил, что сербская армия приведена в высочайшую боевую готовность, хотя власти не отказываются от политического диалога.
Президент Сербии Александр Вучич попросил помощи у турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана. В телефонном разговоре он призвал главу Турции повлиять на установление мира и стабильности на Западных Балканах.
Косово
НАТО
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