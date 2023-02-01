Мир 01 февраля 2023, 17:54 Сотни военачальников уволили в Венгрии ради меритократии в армии Минобороны Венгрии объяснило массовые увольнения в армии планом ввести меритократию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство обороны Венгрии отправило в отставку несколько сотен высокопоставленных военнослужащих на фоне боевых действий на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Глава венгерского Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки отметил, что в основном сокращения коснулись подполковников, полковников и генералов, а не младшего командующего состава. Точное количество увольнений станет известно в феврале.

Реклама

По словам главы оборонного ведомства, перемены в вооруженных силах страны назрели уже очень давно.

«Мы взяли на вооружение принцип меритократии, при котором командовать должны наиболее эффективные люди, вне зависимости от своего денежного достатка и социального происхождения», — сказал Салай-Бобровницки.

Некоторые представители оппозиции выразили мнение, что реформы в армии направлены на ослабление стремления Венгрии ориентироваться на западные страны.

Ранее венгерские власти объявили, что не станут отправлять оружие на Украину.